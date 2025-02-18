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Минобороны показало кадры установки флага РФ в Ясеновом

В ходе наступления штурмовые и танковые подразделения разгромили замаскированные пулеметные точки и укрепленные позиции ВСУ.
2025-02-18 09:01:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр» при освобождении населенного пункта Ясеновое в Донецкой Народной Республике. О том, что российские военнослужащие взяли под контроль этот населенный пункт, военное ведомство сообщило 11 февраля.

В ходе наступления штурмовые и танковые подразделения разгромили замаскированные пулеметные точки и укрепленные позиции ВСУ. Цели были вскрыты с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Танковый экипаж в поселке точным выстрелом поразил подбитый танк противника, предотвратив его эвакуацию. В глубине населенного пункта танкисты подверглись обстрелу из засад. Ответным огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов экипаж боевой машины ликвидировал две огневые точки в домах.

После освобождения Ясенового штурмовики провели зачистку подвалов и сооружений. Часть украинских подразделений покинули свои позиции. Они оставили оружие, боеприпасы и своих убитых и раненых бойцов. На центральном здании Ясенового был поднят российский флаг.

Группировка войск «Центр» продолжает успешно наступать, оттесняя украинских неонацистов на запад.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #штурм #ДНР #освобождение #танкисты #флаг #Ясеновое
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