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Командир расчета Д-30 рассказал о поражении пикапа ВСУ на ходу

Каждый выстрел артиллерии - это результат слаженной работы расчета. Первый выстрел пристрелочный, на «холодный ствол», затем идет корректировка с помощью воздушной разведки. Второй снаряд уже летит точно в цель.
Павел Кольцов 2025-02-20 11:03:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожают укрепления противника, обеспечивая продвижение пехотных подразделений. Каждое орудие контролирует свой сектор, отслеживая любые перемещения противника с воздуха и оперативно подавляя врага огнем. Наш корреспондент Павел Кольцов пообщался с артиллеристами.

«Пикап на ходу поразили. Передали координаты, били по готовым данным. Разбили несколько опорников», - рассказал командир расчета с позывным Турист.

В распоряжении бойцов 122-мм гаубица Д-30 - орудие, способное вести огонь в любом направлении с одной позиции.

«Как снайперская винтовка. Ни разу не подводила. Наш расчет справляется на отлично. Орудие всегда готово в любой момент», - добавил Турист.

Наводчик орудия Лис из Новосибирска до участия в спецоперации работал оператором плазменной резки. Артиллерийского опыта не имел, а срочную проходил в стройбате.

«Ни разу не стрелял. Пошел на контракт - обучили, теперь работаю», - рассказывает Лис.

За более чем год службы расчет выпустил свыше 1 000 снарядов. Когда наши войска проламывают оборону противника, интенсивность работы зашкаливает.

«И днем и ночью бывало, полчаса отдыха - и снова к орудию. Прикрывали, танк подбивали - удачно получилось», - вспоминает Лис.

Вместе с расчетом на огневой позиции собака по кличке Черный. Пес привык к выстрелам, не боится громких звуков и отвечает за боевой дух артиллеристов.

После выполнения задачи расчет моментально меняет позицию, чтобы избежать ответного огня. Черный тоже действует по правилам артиллеристов - не отсвечивает и интуитивно чувствует, когда нужно затаиться.

Артиллерия остается важнейшей силой в бою, обеспечивая огневую поддержку и прокладывая путь наступающим подразделениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #д-30 #артиллеристы #наш эксклюзив #пикап
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