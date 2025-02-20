Три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива

Мощные взрывы прогремели в городе Бат-Ям в 50 километрах от Тель-Авива, три автобуса синхронно буквально взлетели в воздух. Предварительно, в них были заложены бомбы, пишет Jerusalem Post.

Движение всего общественного транспорта в Израиле остановлено по поручению министра дорожного движения.

Информации о жертвах и раненых пока нет. Местная полиция ищет взрывные устройства на транспорте, а также подозреваемого в произошедшем ЧП. Полиция расследует произошедшее как теракт.