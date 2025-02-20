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Три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива

Движение всего общественного транспорта в Израиле остановлено по поручению министра дорожного движения.
Ирина Егорова 2025-02-20 23:25:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мощные взрывы прогремели в городе Бат-Ям в 50 километрах от Тель-Авива, три автобуса синхронно буквально взлетели в воздух. Предварительно, в них были заложены бомбы, пишет Jerusalem Post. 

Движение всего общественного транспорта в Израиле остановлено по поручению министра дорожного движения.

Информации о жертвах и раненых пока нет. Местная полиция ищет взрывные устройства на транспорте, а также подозреваемого в произошедшем ЧП. Полиция расследует произошедшее как теракт.

#взрыв #Теракт #Израиль #Тель-Авив #полиция #автобус
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