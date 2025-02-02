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Шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии

Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация.
Никита Матосов 2025-02-02 10:12:32
© Фото: Нил Уотерс, РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе в калифорнийском городе Мартинес, расположенном в округе Контра-Коста, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на данные местных органов здравоохранения.

«Жителям Мартинеса рекомендовано оставаться дома и закрыть все окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха», - заявили на сайте телеканала.

Данные меры предосторожности были приняты для минимизации воздействия возможных токсичных выбросов на НПЗ.

«Необходимо использовать скотч или мокрые полотенца для герметизации щелей вокруг окон и дверей», - рекомендуют жителям ближайших районов местные медицинские службы.

Ранее сообщалось о вспышке пожаров в Калифорнии в районе Лос-Анджелеса, где началась эвакуация нескольких тысяч людей. По информации CNN, площадь лесных пожаров достигла более 30 квадратных километров всего за несколько часов.

#в стране и мире #пожар #сша #Калифорния #нпз
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