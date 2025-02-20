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ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области

В подготовке к вооруженной акции участвовал гражданин России 1976 года рождения.
Владимир Рубанов 2025-02-20 09:59:41
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт, который планировали устроить украинские спецслужбы. Целью был один из чиновников администрации Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В подготовке к вооруженной акции участвовал гражданин России 1976 года рождения. Его завербовали в 2024 году на Украине. Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве.

Некоторое время украинский агент следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе. Кроме того, он фиксировал удары БПЛА по объектам топливно-энергетического комплекса.

Потом по указанию куратора этот человек взял из тайника взрывное устройство с поражающими элементами. Преступники планировали подорвать автомобиль чиновника.

При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали его ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Расследование продолжается. На месте происшествия нашли взрывное устройство и пистолет Макарова. А по адресу проживания диверсанта обнаружили взрывчатку и средства наблюдения.

#Теракт #Энгельс #бпла #Украина #Саратовская область #ФСБ РФ #Взрывное устройство
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