ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт, который планировали устроить украинские спецслужбы. Целью был один из чиновников администрации Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В подготовке к вооруженной акции участвовал гражданин России 1976 года рождения. Его завербовали в 2024 году на Украине. Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве.

Некоторое время украинский агент следил за маршрутами потенциальной жертвы и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе. Кроме того, он фиксировал удары БПЛА по объектам топливно-энергетического комплекса.

Потом по указанию куратора этот человек взял из тайника взрывное устройство с поражающими элементами. Преступники планировали подорвать автомобиль чиновника.

При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали его ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Расследование продолжается. На месте происшествия нашли взрывное устройство и пистолет Макарова. А по адресу проживания диверсанта обнаружили взрывчатку и средства наблюдения.