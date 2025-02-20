У пропавших в Северной Осетии альпинистов не было биперов и рации

В ущелье Тонадон в Северной Осетии ведут поиски двух пропавших альпинистов. Туристы из Санкт-Петербурга приехали на фестиваль ледолазания. Они направились к водопаду, который находится в лавиноопасном кулуаре.

По словам знакомых, они находились приблизительно в том месте, где позже сошли снежные массы. После схода лавины туристов уже никто не видел.

По данным МЧС, в последний раз лавина в этом районе сходила в конце 1980-х годов. Туристы не регистрировались в ведомстве и не имели с собой биперов (устройство, подающее звуковой сигнал) и рации. Это осложняет поисковую операцию.

В поисках задействованы 34 спасателя и шесть единиц техники МЧС России. Спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях.