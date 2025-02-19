В Северной Осетии спасатели ищут двух пропавших туристов

Двое туристов пропали в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что туристы шли по ледникам в Дигории. Они перестали выходить на связь после того, как зашли в ущелье.

Сейчас на поиски пропавших выдвинулись семь спасателей.

По данным МЧС России, одной из причин пропажи туристов мог стать сход лавины в данном районе. До этого случая подобное было в конце 1980-х годов.

Еще одна версия пропажи туристов - они могли сорваться с одной из скал.