В Северной Осетии спасатели ищут двух пропавших туристов

Двое туристов пропали в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что туристы шли по ледникам в Дигории. Они перестали выходить на связь после того, как зашли в ущелье.
Сейчас на поиски пропавших выдвинулись семь спасателей.
По данным МЧС России, одной из причин пропажи туристов мог стать сход лавины в данном районе. До этого случая подобное было в конце 1980-х годов.
Еще одна версия пропажи туристов - они могли сорваться с одной из скал.
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