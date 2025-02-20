Эксперт объяснил, как приложения маскируют под вредоносные программы

Если пользователь устанавливает какое-то сомнительное приложение, которое потенциально опасное и может красть данные, то он фактически сам дает разрешение на использование собственных данных. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов.

«Тогда возможности таких программ самые широкие. Они все что хотят, то и делают», - подчеркнул собеседник телеканала.

Первостепенно, что нужно делать при скачивании новых приложений на устройство, - устанавливать их только из официальных магазинов.

«Опять же, это должны быть те приложения, которым можно доверять. Бывает такое, что и из официальных магазинов приложений могут быть потенциально опасные программы», - предупредил специалист.

Нарваться на вредоносное приложение легко. Обычно они могут попасться в рекомендациях, порой от злоумышленников, или в тематических пабликах в соцсетях. Также не исключено, что ссылка на скачивание «вирусных» программ есть в открытом доступе в Интернете. Например, человек не знает, как скачать то или иное приложение. Он начинает искать инструкцию по скачиванию в Интернете. В этом случае ссылка на вредоносную программу может быть «спрятана» в рекомендациях к дополнительным для установки приложениям в самой инструкции.

По словам Ульянова, каждый пользователь должен следить, что он устанавливает на свое устройство.

«Доверие к источнику информации - самое главное, что должно быть при установке приложений», - заключил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила россиян о распространяющейся в нашей стране вредоносной программе типа SpyNote, с помощью которой мошенники могут получить удаленный доступ к паролям, СМС и банковским приложениям. По ее словам, в последнее время около половины случаев хищения средств со счетов производились с применением именно этой программы.