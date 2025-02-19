Набиуллина предупредила о телефонном вирусе для кражи денег со счетов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание россиян на распространяющуюся в нашей стране вредоносную программу типа SpyNote, с помощью которой мошенники могут получить удаленный доступ к паролям, СМС и банковским приложениям.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», - сказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По данным Банка России, в последнее время около половины всех случаев хищения средств со счетов производились с применением этой программы. При этом не все банки защищены от подобного вируса, добавила Набиуллина. По ее словам, необходимо обеспечить защищенность всех банковских приложений к концу квартала.

Напомним, на прошлой неделе россиян также призывали быть осторожными с PDF-файлами в чатах WhatsApp, через которые на мобильное устройство может проникнуть вредоносное ПО. Опасность заключается в том, что устройство может быть заражено без перехода пользователем по сторонним ссылкам и без открытия файла.