Газманов заявил, что Запад становится беднее, отменяя песни и культуру РФ

Занимаясь так называемой отменой российских песен и культуры России, а также других народов, западные страны становятся беднее. Этими мыслями поделился с РЕН ТВ Народный артист России, советский и российский певец и композитор Олег Газманов.

«Во-первых, это делает бедными в культурном смысле и те страны, которые отменяют культуру чужих народов, и делает беднее и нас тоже, потому что мы хотим развиваться вместе, мы хотим делать так, чтобы люди были добрее во всем мире, интересовались и увлекались бы музыкой не только в своей стране, но и в других странах», - рассказал он в комментарии телеканалу.

В то же время русскую культуру певец Газманов назвал великой, а народ - ее наследниками.

«Есть великие поэты, великие композиторы, есть великие писатели. Перечислять бесполезно, их можно часами называть, и это невозможно убрать из жизни планеты», - отметил он.

Тем не менее, попытки исключить Россию из всемирной истории культуры ничем не увенчаются, хотя Запад время от времени пытается это сделать, подытожил Олег Газманов.

В июле прошлого года народный артист назвал комплиментом блокировку его канала на видеохостинге YouTube. В комментарии «Звезде» он сказал, что сервис заблокировал каналы только тех артистов, которые выступают за развитие России.