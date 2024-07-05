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Газманов назвал комплиментом блокировку его канала на YouTube

Певец Олег Газманов прокомментировал блокировку своего канала на видеохостинге YouTube.
Мария Зайцева 2024-07-05 18:07:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

На видеохостинге YouTube заблокировали каналы только тех артистов, кто выступает за развитие России. Об этом «Звезде» рассказал певец Олег Газманов.

«Они заблокировали только тех артистов, кто реально топит за Родину, за страну. Поэтому я для себя это считаю как комплимент», - сообщил Газманов.

Он сказал, что не знает официальную причину блокировки. По его словам, россиянами управляют с помощью иностранных сайтов.

«Они стреляют себе в ногу, потому что тем самым они себе тоже закрывают доступ к тому, чтобы нас регулировать», - отметил артист.

Олег Газманов дополнил, что российские ресурсы также развиваются и можно пользоваться ими для просмотра контента заблокированных на YouTube артистов.

Вечером в четверг стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских артистов Полины Гагариной, Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова и SHAMANa.

#Олег Газманов #певец #блокировка #наш эксклюзив #YouTube #артист
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