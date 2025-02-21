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Власти разрешили НПЗ и нефтяным компаниям экспорт топлива

Мера призвана сбалансировать рынок в период повышенного спроса.
Ирина Егорова 2025-02-21 00:02:00
© Фото: Lino Mirgelerdpa, Globallookpress

 Правительство России разрешит нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям экспорт топлива из страны. Данное решение было принято на совещании по вопросам ситуации на рынке нефтепродуктов - вице-премьер Александр Новак поддержал запрет экспорта бензина для не производящих его компаний с 1 марта по 31 августа, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.

 «Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен», — уточняется в сообщении.

Мера призвана сбалансировать рынок в период повышенного спроса. Кроме того, ожидается повышения эффективности в противодействии серому экспорту этого ресурса.

Внутренний рынок при этом обеспечен топливом в полном объеме, добавили в правительстве. Запрет на экспорт также не применяется в случаях, если топливо предназначено для личного пользования или оказания международной гуманитарной помощи. 

Напомним, что в России ограничение на вывоз бензина действует с 1 марта 2024 года. В мае правительство приняло решение приостановить временный запрет в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином. С 1 августа действие ограничения возобновилось. 

#Экономика #топливо #правительство РФ #кабмин #экспорт #нефтеперерабатывающий завод
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