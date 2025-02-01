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Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца февраля

Ограничение не коснется поставок, осуществляемых непосредственными производителями нефтепродуктов.
Глеб Владовский 2025-02-01 18:20:28
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Кабмин РФ продлил срок действия запрета на экспорт бензина из страны. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что постановление уже подписано. Текст самого документа в настоящее время не опубликован.

«Временный запрет на экспорт бензина продлен по 28 февраля 2025 года включительно. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», - говорится в заявлении.

В Кабмине подчеркнули, что решение направлено на сохранение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и поддержания экономики нефтепереработки. Кроме того, ожидается повышения эффективности в противодействии серому экспорту этого ресурса.

Напомним, что в России с 1 марта 2024 года начало действовать ограничение на экспорт бензина.

#Россия #в стране и мире #ограничение #Кабмин РФ #экспорт бензина
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