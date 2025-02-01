Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца февраля

Кабмин РФ продлил срок действия запрета на экспорт бензина из страны. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что постановление уже подписано. Текст самого документа в настоящее время не опубликован.

«Временный запрет на экспорт бензина продлен по 28 февраля 2025 года включительно. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», - говорится в заявлении.

В Кабмине подчеркнули, что решение направлено на сохранение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и поддержания экономики нефтепереработки. Кроме того, ожидается повышения эффективности в противодействии серому экспорту этого ресурса.

Напомним, что в России с 1 марта 2024 года начало действовать ограничение на экспорт бензина.