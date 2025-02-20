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Лавров и Ван И обсудили российско-китайское сотрудничество

По словам главы МИД РФ, отношения двух стран помогают не допустить скатывание всего мира к тотальной конфронтации.
Сергей Лебедев 2025-02-20 15:13:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Встреча состоялась сегодня на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Йоханнесбурге.

В ходе беседы Сергей Лавров отметил, что частые контакты РФ и КНР необходимы, потому что ситуация в мире требует постоянного внимания и обмена актуальной информацией. По его словам, российско-китайские отношения помогают не допустить скатывание всего мира к тотальной конфронтации.

«Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации», - сказал глава МИД РФ, обращаясь к Ван И.

Напомним, сегодня утром Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20. На ней он выступит с анализом ситуации в мире с фокусом на первопричины и озвучит способы преодоления разрушительных явлений.

Ранее в беседе со «Звездой» профессор Дипломатической академии РФ Владимир Захаров объяснил значение присутствия Сергея Лаврова на саммите G20. Он отметил, что «Группа двадцати» определяет основные тенденции экономического развития.

#Китай #Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #кнр #МИД РФ #ван и #встреча
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