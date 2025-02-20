Президент-мошенник: в чем обвиняют Милея после рекламы мем-коина

Судебные разбирательства, обвинения в мошенничестве и требования импичмента – президент Аргентины Хавьер Милей в центре нового скандала. На этот раз – криптовалютного, который больно ударил по и без того шаткой, репутации главы государства. Ящик Пандоры открылся в пятницу, когда Милей на своем аккаунте в соцсети Х разместил рекламу мем-коина Libra, торговлю которой запустили синхронно с его сообщением.

«Либеральная Аргентина растет! Этот частный проект направлен на стимулирование роста аргентинской экономики, финансирование малых аргентинских компаний и предприятий. Мир хочет инвестировать в Аргентину. Да здравствует свобода, черт возьми...!!!», - написал Милей в X.

Этот твит Милей удалил через девять часов после публикации, но реклама от самого президента страны сделала свое дело. В первые часы торгов цена монеты взлетела почти до 5 долларов с капитализацией в 4,5 миллиарда! Но меньше, чем за три часа каскадный обвал - пузырь лопнул. Котировка мема обрушилась до центов или на 95% от начальной стоимости. Специализированные сервисы утверждают: причина краха – вывод более сотни миллионов лишь на несколько виртуальных кошельков, которые вполне вероятно могут быть карманами самих создателей мем-коина. И здесь даже неподготовленному пользователю становится понятно: веет мошеннической схемой. После обвала ­на Милея обрушился шквал обвинений и от инвесторов по всему миру, и от простых аргентинцев, которые потеряли крупные суммы.

«Милей сделал пост о том, как купить эту криптовалюту, как будто он ее поддерживает. Поэтому я тоже ее поддержал и купил эту чертову криптовалюту. Я потерял свои деньги», - пожаловался криптоинвестор Дэйв Портной.

Упускать возможность обвинить «экономиста с бензопилой», как называют Милея сами аргентинцы, в мошенничестве не стала и оппозиция. Даже те, кто когда-то поддерживал нынешнего лидера страны, обвинили его в превышении служебных обязанностей и беззаконии.

«Преступления, в которых его обвиняют, включают злоупотребление властью, торговлю влиянием, взяточничество, а также мошенничество и, в частности, нарушение законов Аргентины о публичной этике, в которых четко указано, что государственные служащие не могут поддерживать частные предприятия», - прокомментировала кандидат в депутаты Национального собрания автономного города Буэнос-Айрес Мила Зурбригген.

Оппозиция пообещала: будут настаивать на импичменте. В суды подано уже больше сотни исков, а заявители призывают провести обыски в офисе президента и его загородной резиденции. К слову, именно администрация президента отвергает обвинения в адрес Милея. Ее возглавляет сестра аргентинского лидера – Карина Милей. По некоторым данным, один из разработчиков мемкоина – Хейден Девис – утверждал, что заплатил сестре Хавьера Милея за то, чтобы президент Аргентины поделился подробностями о мемкоине: переписка якобы попала в сеть. Но позже, Девис поспешил оправдаться и заявил, что криптовалюта создавалась при содействии команды президента, но не самого Милея, уверяя, что опасается за свою безопасность и не знает, кто именно стоял за манипуляциями. Сторонники Милея тоже называют это все ошибкой.

«Я год работаю с президентом и пошел бы за ним куда угодно. Он на сто процентов посвящает себя интересам страны и сделает все для Аргентины. Это была случайная ошибка, которую он сам признал», - заявил министр финансов Аргентины Луис Капуто.

Оправдаться попытался и сам президент в интервью с местными журналистами.

«Я поделился этой информацией для того, чтобы те кому это нужно, могли ей воспользоваться. Именно поэтому я сделал это твит. Я объяснил аргентинцам, что этот проект - для их поддержки», - сказал Милей.

В прочем, это не первая подобная ситуация в карьере Милея. Занимая пост депутата в Буэнос-Айресе, он примерно таким же образом продвигал иную криптовалютную платформу – сейчас ее создатели в тюрьме.

«По президенту Аргентины не слишком сильно ударил этот случай. У Хавьера Милея сложилось представление о безнаказанности и о том, что он может делать все, что хочет. Подавляющее большинство сторонников продолжают поддерживать президента. Они оправдывают это тем, что произошла ошибка, а Хавьер Милей действовал из лучших побуждений, и его обманули, что, не очень правдоподобно», - пояснил международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса.

Что примечательно еще во всей это истории: по некоторым данным, токен Либра был создан той же компанией, что и токен Мелании Трамп, который супруга президента выпустила после запуска криптовалюты Дональда Трампа.

Чтобы обелить свое имя, Милей сам поручил антикоррупционному управлению расследовать были ли какие-либо правонарушения с его стороны. О результатах пока ничего неизвестно. Тем временем, фондовый рынок Аргентины обвалился почти на 6%, инвесторы требуют возмещения убытков, а оппозиция, вероятнее всего, готовится объявить импичмент.