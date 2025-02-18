Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не может нести ответственность за решение людей инвестировать в различные проекты. Такими словами он ответил на критику в свой адрес по поводу криптовалюты, информацию о которой он опубликовал в соцсети Х за пару минут до ее запуска. Пост политика привел к росту ее стоимости, которая позднее упала.

Соответственно, многие, поверив Милею, вложили средства в валюту и потом потеряли деньги. Позднее президент удалил сообщение с информацией о криптовалюте. В свое оправдание Милей заявил, что те, кто участвовал во вложениях, сделали это добровольно и государство не играет здесь никакой роли, передает его слова телеканал TN.

Также он отметил, что распространил информацию из лучших побуждений, и не преследовал идею о продвижении валюты.

Оппозиция Аргентины заявила о намерении настаивать на импичменте президента страны. Против президента было подано больше сотни исков, в том числе в Минюст США, где он обвиняется в мошенничестве и коррупции.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что является самым популярным политиком в мире. По его словам, большинство аргентинских политиков не обладают международным блеском.