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Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты

Президент Аргентины опубликовал в Х информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала.
Ирина Егорова 2025-02-18 06:02:00
© Фото: Kay Nietfelddpa, Globallookpress

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не может нести ответственность за решение людей инвестировать в различные проекты. Такими словами он ответил на критику в свой адрес по поводу криптовалюты, информацию о которой он опубликовал в соцсети Х за пару минут до ее запуска. Пост политика привел к росту ее стоимости, которая позднее упала.

Соответственно, многие, поверив Милею, вложили средства в валюту и потом потеряли деньги. Позднее президент удалил сообщение с информацией о криптовалюте. В свое оправдание Милей заявил, что те, кто участвовал во вложениях, сделали это добровольно и государство не играет здесь никакой роли, передает его слова телеканал TN.

Также он отметил, что распространил информацию из лучших побуждений, и не преследовал идею о продвижении валюты.

Оппозиция Аргентины заявила о намерении настаивать на импичменте президента страны. Против президента было подано больше сотни исков, в том числе в Минюст США, где он обвиняется в мошенничестве и коррупции.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что является самым популярным политиком в мире. По его словам, большинство аргентинских политиков не обладают международным блеском. 

#скандал #Аргентина #криптовалюта #валюта #Хавьер Милей
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