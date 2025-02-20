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Захарова: за словами Макрона и Зеленского бродит «призрак наполеонизма»

Официальный представитель МИД РФ напомнила слова Зеленского и Макрона, когда один называл себя «лидером любых переговоров», а другой - «гарантом безопасности».
Виктория Бокий 2025-02-20 10:15:41
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «защите Европы», заявила, что «призрак наполеонизма бродит по Европе». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат в своем сообщении привела слова французского лидера: «Франция возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе. Я гарант. Мы поддерживаем Украину». После этого напомнила заявления Владимира Зеленского, в которых он называл себя «лидером любых переговоров» и тоже утверждал, что защищает Европу.

«И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: “гарант Макрон” или “лидер любых переговоров Зеленский”. Призрак наполеонизма бродит по Европе», - написала Захарова.

Мария Захарова также подчеркнула, что проверила слова Макрона и подтвердила, что «это не фейк».

#Мария Захарова #Европа #эммануэль макрон #МИД РФ #Владимир Зеленский
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