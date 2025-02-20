Цивилева: ветераны СВО примут участие в организации Дня Победы

Ветераны СВО, как никто другой, имеют право и должны принимать непосредственное участие в организации празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Они являются потомками тех ветеранов Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся, на примере которых мы росли, воспитывались и воспитываем наших детей. И теперь наши ветераны являются героями нашего времени, современности», - сказала Цивилева.

Герои спецоперации вовлечены в подготовку к празднованию Дня Победы. Они активно предлагают свои идеи, добавила председатель фонда «Защитники Отечества».

Замминистра обороны также отметила, что сейчас ведется активная работа по увековечиванию памяти современных подвигов, современных героев. Участники и герои СВО непременно будут вовлечены к этому процессу, добавила она.