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Цивилева: ветераны СВО примут участие в организации Дня Победы

Замминистра обороны сообщила, что вместе с участниками СВО также готовятся совместные проекты по увековечиванию памяти подвигов героев современности.
Гоар Хачатурян 2025-02-20 23:38:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ветераны СВО, как никто другой, имеют право и должны принимать непосредственное участие в организации празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Они являются потомками тех ветеранов Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся, на примере которых мы росли, воспитывались и воспитываем наших детей. И теперь наши ветераны являются героями нашего времени, современности», - сказала Цивилева.

Герои спецоперации вовлечены в подготовку к празднованию Дня Победы. Они активно предлагают свои идеи, добавила председатель фонда «Защитники Отечества».

Замминистра обороны также отметила, что сейчас ведется активная работа по увековечиванию памяти современных подвигов, современных героев. Участники и герои СВО непременно будут вовлечены к этому процессу, добавила она.

#день победы #наталия метлина #между тем #наш эксклюзив #Анна Цивилева #герои СВО
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