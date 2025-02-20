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Дипломат объяснил значение присутствия Лаврова на саммите G20

Москва пользуется всеми международными форумами, чтобы излагать свои позиции.
Владимир Рубанов 2025-02-20 11:59:57
© Фото: Kristin Palitza, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Участие России в формате «двадцатки» важно, потому что эта группа стран определяет основные тенденции экономического развития. Об этом заявил «Звезде» профессор дипломатической академии РФ Владимир Захаров.

Москва активна в своей дипломатии и пользуется всеми международными форумами, чтобы излагать свои позиции, отметил дипломат.

«Может быть, сложится так, что определится дата встречи президентов России и США, и здесь министру иностранных дел будет что комментировать. Нюансы прошедшей встречи в Эр-Рияде будут потихоньку появляться, и основные тенденции российско-американского диалога, в том числе и по украинской проблеме, станут более-менее ясны», - сказал Захаров.

Несмотря на то что Западная Европа не согласна с тем, что делает американский президент Дональд Трамп, «так или иначе караван идет, и он идет в верном направлении как для России, так и для США», резюмировал эксперт.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург. Там состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран G20. Форум пройдет 20 и 21 февраля. Лавров проведет на его полях несколько двусторонних встреч с другими участниками.

Ожидается, что министр выступит перед участниками встречи и подробно разберет международную ситуацию. Он будет говорить о том, почему возникли и до сих пор возникают конфликты. Предполагается, что глава МИД расскажет, что нужно сделать, чтобы преодолеть эти проблемы.

На встрече G20 Россия призовет к тому, чтобы мировая экономика была открытой, чтобы не было торговых войн, незаконных и преступных санкций и других нечестных способов конкуренции.

Лавров также затронет тему объединений, которые работают открыто и продуктивно без давления и шантажа. Это Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Особое внимание в выступлении будет уделено российской инициативе Большого евразийского партнерства.

#ЮАР #Сергей Лавров #Саммит #брикс #G20 #Йоханнесбург #наш эксклюзив
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