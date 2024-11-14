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Песков: при возвращении западного автопрома важны интересы россиян

По словам пресс-секретаря президента, санкции легко отменяются, когда это нужно.
Владимир Рубанов 2024-11-14 15:29:40
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В Кремле не видят ничего удивительного в том, что зарубежные автопроизводители стремятся вернуться на российский рынок. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок европейских и японских автомобилей.

По словам Пескова, санкции легко отменяются, когда это нужно. И Япония, и другие страны действуют прагматично, сказал представитель Кремля. Многие вводящие ограничения государства при необходимости выпускают лицензии, которые позволяют обойти их.

«Это делается очень легко, и здесь все абсолютно цинично и прагматично, в соответствии с интересами этих стран», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков обратил внимание на то, что официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на российский рынок пока не поступало. Поэтому говорить об этом преждевременно, добавил он.

Однако российские граждане должны получать товары лучшего качества по более низким ценам, сказал Песков. Поэтому Россия открыта для возвращения автопроизводителей из недружественных стран.

Ранее глава немецкой консалтинговой фирмы Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung заявил, что Китай занял рынки автопрома в России, освободившиеся после ухода немецких компаний. По его словам, если запрет на поставку немецких машин в Россию отменят, то россияне снова будут их покупать вместо китайских.

Кроме того, Япония сняла ограничения на поставки некоторых автомобилей. В список вошли «мягкие гибриды» нескольких марок.

Тем временем Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров, которые перевозят нефть из РФ.

#Китай #в стране и мире #Автомобили #автопром #Япония #Германия #санкции #водители
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