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Суд рассмотрел в закрытом режиме арест подозреваемого в убийстве Кириллова

Суд в Москве отправил в СИЗО Курбонова сроком на два месяца.
Глеб Владовский 2024-12-19 20:25:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный суд в Москве рассмотрел вопрос ареста подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в закрытом режиме. Об этом говорится в решении суда.

Уточняется, что уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова заключили под стражу сроком до 17 февраля 2025 года.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на срок один месяц 30 суток», - говорится в заявлении.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве СВУ, установленного на самокат у подъезда военачальника. Предполагаемого исполнителя теракта задержали в деревне Черное в Подмосковье по горячим следам. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее убийство терактом.

#в стране и мире #РХБЗ #игорь кириллов #СИЗО #суд в москве
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