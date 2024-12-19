Суд рассмотрел в закрытом режиме арест подозреваемого в убийстве Кириллова

Басманный суд в Москве рассмотрел вопрос ареста подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в закрытом режиме. Об этом говорится в решении суда.

Уточняется, что уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова заключили под стражу сроком до 17 февраля 2025 года.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на срок один месяц 30 суток», - говорится в заявлении.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве СВУ, установленного на самокат у подъезда военачальника. Предполагаемого исполнителя теракта задержали в деревне Черное в Подмосковье по горячим следам. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее убийство терактом.