Самолет под Нижним Новгородом мог рухнуть после захода на второй круг

Крушение легкомоторного самолета в Нижегородской области произошло после того, как борт зашел на второй круг. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Точная причина крушения самолета пока не ясна. Отмечается, что облачность во время крушения была не высокая и позволяла увидеть взлетную полосу и окрестности.

На борту легкомоторного воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант. Они погибли на месте.

Сообщается, что тела погибших еще не извлекли из-под обломков самолета.