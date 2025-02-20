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Самолет под Нижним Новгородом мог рухнуть после захода на второй круг

Тела пилота-инструктора и курсанта легкомоторного самолета пока не извлекли из-под обломков.
Виктория Бокий 2025-02-20 13:04:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Крушение легкомоторного самолета в Нижегородской области произошло после того, как борт зашел на второй круг. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Точная причина крушения самолета пока не ясна. Отмечается, что облачность во время крушения была не высокая и позволяла увидеть взлетную полосу и окрестности.

На борту легкомоторного воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант. Они погибли на месте. 

Сообщается, что тела погибших еще не извлекли из-под обломков самолета. 

#Самолет #Нижегородская область #крушение #падение #наш эксклюзив
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