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Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

Во время жесткой посадки легкомоторный самолет загорелся.
Виктория Бокий 2025-02-20 11:28:50
© Фото: МЧС России

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с поселком Новоликеево Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отметили, что во время посадки легкомоторное воздушное судно загорелось. 

Пожарным удалось потушить огонь. Отмечается, что боролись с пожаром шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

По данным приволжской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал местный транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. 

#Самолет #Нижегородская область #крушение #Легкомоторный самолет #жесткая посадка
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