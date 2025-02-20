Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с поселком Новоликеево Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве отметили, что во время посадки легкомоторное воздушное судно загорелось.
Пожарным удалось потушить огонь. Отмечается, что боролись с пожаром шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.
По данным приволжской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал местный транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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