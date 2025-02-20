Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего.

Кроме того, он отметил, что падающий рейтинг Зеленского - очевидная тенденция и «вряд ли с этим можно спорить».

Также Песков упомянул, что представители Украины часто высказывают непозволительные вещи в адрес других государств, что для многих президентов является абсолютно недопустимым и неприемлемым.

Негативно о риторике киевского режима высказывались не только в России. Недавно в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп «не намерен терпеть» обострение риторики Зеленского. Такое заявление последовало после того, как он обвинил американского лидера в том, что тот «живет в дезинформационном пространстве».