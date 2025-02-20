Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20.

По данным ТАСС, правительственный самолет уже приземлился в Йоханнесбурге.

Встреча глав МИД стран «Большой двадцатки» будет проходить в крупнейшем городе ЮАР в течение двух дней - 20 и 21 февраля. У российского министра иностранных дел запланированы выступление в рамках мероприятия и ряд двусторонних переговоров.

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров выступит перед участниками встречи с анализом ситуации в мире с фокусом на первопричины. Она отметила, что глава российского внешнеполитического ведомства озвучит конкретные шаги по преодолению разрушительных явлений, наблюдаемых в мире.

Дипломат также подчеркнула, что особое внимание Лавров в своей речи уделит российской инициативе Большого евразийского партнерства.