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Боевики ВСУ попали под шквальный огонь «Мста-С» в курском приграничье

Бойцы работают осколочно-фугасными снарядами, уничтожая позиции украинских операторов БПЛА, блиндажи и окопы боевиков, а также их арсеналы и бронетехнику.
2025-02-18 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил бронетехнику ВСУ, склады боеприпасов и укрепленные позиции боевиков в приграничном районе Курской области.

Артиллеристы работают круглосуточно. От занятия позиций до нанесения удара уходят считаные минуты, все действия отработаны до автоматизма. «Мста-С» позволяет вести точный огонь на расстояние до 29 километров.

Цели для расчета САУ выявляют операторы дронов-разведчиков. Они же передают их точные координаты.

«Работаем осколочно-фугасными боеприпасами по вражеским опорным пунктам, по артиллерийским установкам, по операторам БПЛА, которые укрываются в окопах или в домах, по живой силе противника. Выезжаем по три-четыре раза в сутки. Если есть цель - всегда выезжаем», - рассказал командир самоходно-артиллерийского взвода, старший офицер батареи с позывным Завет.

Своими успешными действиями расчет САУ «Мста-С» оказывает неоценимую помощь штурмовым подразделениям тульских десантников, которые продвигаются вглубь обороны ВСУ, занимая один опорный пункт за другим.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #ВСУ #САУ “Мста-С” #приграничье
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