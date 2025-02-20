Reuters: три танкера повреждены взрывами в Средиземном море за месяц

Три нефтяных танкерах в Средиземном море получили повреждения за последний месяц, предварительно, из-за взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters. Так, например, один танкер Seacharm был поврежден у турецкого порта Джейхан, а танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum - у берегов Ливии.

Экипажу последнего судна потребовалась спасательная операция. По информации агентства, данные инциденты случились впервые за последние несколько лет. Уточняется, что причины взрывов не известны.

Ранее сообщалось, что у берегов итальянской Савоны на борту нефтяного танкера Seajewel, предварительно, произошли два взрыва, что привело к пробоинам в корпусе. Второй взрыв произошел спустя 20 минут. Прокуратура устанавливает причину ЧП - рассматриваются все версии от поломки и столкновения до взрыва от боеприпаса.