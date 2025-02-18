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На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

Прокуратура не исключает версий от поломки или столкновения до взрыва.
Ирина Егорова 2025-02-18 03:38:05
© Фото: Moritz Wolfhttpimagebroker.com#search, Globallookpress

У берегов итальянской Савоны на борту нефтяного танкера Seajewel, предварительно, произошли два взрыва, что привело к пробоинам в корпусе. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

Издание пишет, что экипаж судна под флагом Мальты услышал два громких хлопка, после чего были обнаружены отверстия с загнутыми металлическими листами внутрь.

По информации газеты, инцидент произошел 15 февраля. Уточняется, что утечек и пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура занялась расследованием ЧП - не исключаются версии поломки, столкновения или взрыва. Речь может идти о неразорвавшемся боеприпасе.

«В настоящее время на борту судна, о котором идет речь, проводятся технические проверки», - передает СМИ.

Причина взрыва устанавливается. Работы по разгрузке нефти временно приостановлены.

#взрыв #италия #нефть #танкер #судно #море #Савона
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