На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

У берегов итальянской Савоны на борту нефтяного танкера Seajewel, предварительно, произошли два взрыва, что привело к пробоинам в корпусе. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

Издание пишет, что экипаж судна под флагом Мальты услышал два громких хлопка, после чего были обнаружены отверстия с загнутыми металлическими листами внутрь.

По информации газеты, инцидент произошел 15 февраля. Уточняется, что утечек и пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура занялась расследованием ЧП - не исключаются версии поломки, столкновения или взрыва. Речь может идти о неразорвавшемся боеприпасе.

«В настоящее время на борту судна, о котором идет речь, проводятся технические проверки», - передает СМИ.

Причина взрыва устанавливается. Работы по разгрузке нефти временно приостановлены.