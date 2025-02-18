Комбат заявил, что ВС РФ намного опережают ВСУ в тактическом плане

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик пообщался с командиром батальона Вооруженных сил России с позывным Синус. Офицер отметил, что российские войска превосходят противника в тактическом смысле.

«В тактическом плане мы намного опережаем противника заходим с тыла, с флангов. Уже никто никогда не идет в лоб», - сказал Синус.

В данный момент бойцы его батальона взаимодействуют с наступающими на Покровск штурмовиками группировки войск «Центр». Поддерживают огнем, выступают как подразделения закрепления и где-то сами идут в атаку.

Российские войска берут под контроль один населенный пункт за другим. Так, Минобороны России продемонстрировало кадры установки флага РФ в населенном пункте Ясеновое. Его в ходе напряженного боя взяли поддерживаемые танкистами российские штурмовики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.