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Комбат заявил, что ВС РФ намного опережают ВСУ в тактическом плане

По словам командира батальона с позывным Синус, российские войска не идут в лоб, а заходят с флангов и тыла.
Игорь Лапик 2025-02-18 14:31:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик пообщался с командиром батальона Вооруженных сил России с позывным Синус. Офицер отметил, что российские войска превосходят противника в тактическом смысле.

«В тактическом плане мы намного опережаем противника заходим с тыла, с флангов. Уже никто никогда не идет в лоб», - сказал Синус. 

В данный момент бойцы его батальона взаимодействуют с наступающими на Покровск штурмовиками группировки войск «Центр». Поддерживают огнем, выступают как подразделения закрепления и где-то сами идут в атаку. 

Российские войска берут под контроль один населенный пункт за другим. Так, Минобороны России продемонстрировало кадры установки флага РФ в населенном пункте Ясеновое. Его в ходе напряженного боя взяли поддерживаемые танкистами российские штурмовики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #тактика #комбат #Игорь Лапик #Синус
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