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Расчеты Д-30 уничтожили пункты управления ВСУ на правом берегу Днепра

Неприятель пытался замаскировать укрытия с живой силой, но их все равно вычислили и смешали с землей артиллерийским огнем.
2025-02-14 14:20:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления с боевиками ВСУ внутри на правобережье Днепра в Херсонской области. Это сделали расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского соединения ЮВО из состава группировки войск «Днепр».

«По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 122-мм орудий Д-30 нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления одного из подразделений ВСУ с личным составом на правобережье Днепра, укрывшихся в жилой постройке», - говорится в сообщении.

Командир орудия с позывным Лысый рассказал, что лично его расчет в большей степени работает по пехоте, укрытиям и технике, если она подъезжает к берегу Днепра. Он отметил, что это важно, так как минимизирует попытки неприятеля переправляться через реку.

Помимо этого, Лысый добавил, что сам факт присутствия орудий заставляет ВСУ отводить силы вглубь, подальше от берега, чтобы не попасть под артиллерийский огонь. 

Ранее сообщалось, что ивановские десантники уничтожили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре. Они сделали это при помощи 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #спецоперация #д-30 #Днепр #правобережье
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