Средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА за ночь

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

Три БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области, один - над Республикой Татарстан, и четыре - над акваторией Черного моря.

Кроме того, один украинский дрон был подавлен над Тульской областью.

Накануне вечером средства ПВО сбили 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом, сообщали в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.