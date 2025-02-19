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Средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА за ночь

Четыре БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря.
2025-02-19 07:45:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

Три БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области, один - над Республикой Татарстан, и четыре - над акваторией Черного моря.

Кроме того, один украинский дрон был подавлен над Тульской областью.

Накануне вечером средства ПВО сбили 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом, сообщали в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #Тульская область #Брянская область #Черное море #Татарстан
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