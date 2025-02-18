Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«18 февраля т.г. в период с 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Двадцать ударных дронов киевского режима были уничтожены в небе над Брянской областью, еще один сбили над Крымом.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб прибыли на места падения обломков.
Богомаз поблагодарил военных и призвал земляков соблюдать необходимые меры безопасности.
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