Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«18 февраля т.г. в период с 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Двадцать ударных дронов киевского режима были уничтожены в небе над Брянской областью, еще один сбили над Крымом.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб прибыли на места падения обломков.

Богомаз поблагодарил военных и призвал земляков соблюдать необходимые меры безопасности.