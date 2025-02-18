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Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом

В результате падения обломков сбитых украинских дронов никто не пострадал.
Ян Брацкий 2025-02-18 23:19:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«18 февраля т.г. в период с 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Двадцать ударных дронов киевского режима были уничтожены в небе над Брянской областью, еще один сбили над Крымом.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб прибыли на места падения обломков.

Богомаз поблагодарил военных и призвал земляков соблюдать необходимые меры безопасности.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #Украина #Брянская область #богомаз
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