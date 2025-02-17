ХАМАС готово передать Палестинской национальной администрации сектор Газа

Движение ХАМАС выразило свою готовность передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, передает Sky News Arabia.

Уточняется, что ХАМАС согласилось передать управление Газой после давления со стороны Египта после переговоров в Каире.

«ХАМАС лишь поставил условие, что сотрудники сектора Газа будут возвращены в новую администрацию или уйдут на пенсию, с гарантией выплаты им зарплаты»», - передает агентство со ссылкой на источник.

Переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе запланированы на этой неделе. На втором этапе реализации соглашения включен вопрос об освобождении оставшихся в живых заложников. Также предусмотрено восстановление анклава.

Премьер-министр Катара ранее выразил надежду, что Палестинская администрация вернется к управлению сектором Газа после окончания войны с Израилем.