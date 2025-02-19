Рубио проинформировал Европу о результатах встречи делегаций США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал главе Евродипломатии Кае Каллас и министрам иностранных дел Франции, Британии, Италии и Германии о результатах переговоров российской и американской делегации в Эр-Рияде.

«Обсуждалась встреча госсекретаря США и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которая состоялась сегодня в Саудовской Аравии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Франции.

Напомним, что накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, посвященные восстановлению отношений двух стран и украинскому урегулированию. Российскую делегацию за столом переговоров представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Встреча прошла в королевском дворце Эд-Дирия. Переговоры длились 4,5 часа. Лавров назвал диалог «полезным». Глава Госдепа Марко Рубио уже в ходе общения с американской прессой отметил: одной встречи для «прочного мира» пока недостаточно, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

Дональд Трамп назвал состоявшиеся переговоры делегаций США и России «очень хорошими», добавив, что по их итогам стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию на Украине.