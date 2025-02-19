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Путин призвал развивать производство и гражданских, и военных БПЛА

По словам президента, это одно из ключевых направлений работы научно-производственного предприятия «Радар ммс».
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 20:15:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития активного производства беспилотников одновременно и военного, и гражданского направлений.

«Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», - сказал президент на совещании по итогам посещения научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Отдельно он отметил выпуск предприятием востребованной гражданской продукции и привел в пример производство современных скоростных судов на подводные крылья.

Напомним, сегодня Владимир Путин также вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского, ответив высокие достижения предприятия в обеспечении оборонного потенциала нашей страны. На совещании российский лидер вновь поздравил специалистов с заслуженной наградой.

В ходе своей поездки в Петербург президент также почтил память первого мэра города Анатолия Собчака, возложив цветы к памятнику экс-мэра.

#Россия #Санкт-Петербург #беспилотники #Владимир Путин #радар ммс #производство бпла
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