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Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Санкт-Петербурге

Сегодня ровно 25 лет со дня смерти первого мэра Северной столицы.
Сергей Лебедев 2025-02-19 17:07:01
© Фото: Михаил Синицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Глава государства возложил цветы к памятнику бывшему руководителю Северной столицы, установленному на Васильевском острове.

Также в памятном мероприятии поучаствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, экс-глава Минфина Алексей Кудрин и другие.

Напомним, сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака. В его команде когда-то работал Владимир Путин.

По словам президента, первый мэр Санкт-Петербурга был политиком общенационального масштаба.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Владимир Путин #Президент #глава государства #Анатолий Собчак
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