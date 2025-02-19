Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Санкт-Петербурге

Российский президент Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Глава государства возложил цветы к памятнику бывшему руководителю Северной столицы, установленному на Васильевском острове.

Также в памятном мероприятии поучаствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, экс-глава Минфина Алексей Кудрин и другие.

Напомним, сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака. В его команде когда-то работал Владимир Путин.

По словам президента, первый мэр Санкт-Петербурга был политиком общенационального масштаба.