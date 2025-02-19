В Москве оборудовали проекционные «зебры» с подсветкой

В Москве в рамках эксперимента по трем адресам оборудовали проекционные пешеходные переходы, благодаря чему «зебры» станут более заметными для водителей с дальнего расстояния и позволят снизить количество ДТП, сообщили столичном Дептрансе.

«Такие переходы лучше заметны в условиях плохой видимости: в снег, дождь, туман или темное время суток. Световая разметка не стирается во время ремонтных работ и замены асфальта», - говорится в сообщении ведомства.

Так, нововведение появилось в деревне Пучково, на Автозаводской улице и на улице Грузинский Вал, где ранее были зафиксированы ДТП с пострадавшими. Специалисты будут наблюдать в течение нескольких месяцев за участками и анализировать их на аварийность.

Напомним, в конце января также стало известно, что в столице появятся камеры для измерения шума автомобилей. Вместе с этим предлагается штрафовать на суммы до 30 тысяч любителей ездить без глушителя и с «кричащей» музыкой.