В Москве появятся камеры для измерения шума автомобилей

На дорогах Москвы появятся камеры, измеряющие уровень шума. Комплекс под названием «Эфир» прошел сертификацию. Он имеет четыре микрофона - именно они безошибочно обнаружат в потоке слишком громкие автомобили и мотоциклы. Любителей ездить без глушителя и с «кричащей» музыкой предлагают штрафовать на суммы до 30 тысяч рублей.

О том, что счастье в буквальном смысле любит тишину, жители Москвы знают не понаслышке. Спрятаться от шума машин порой невозможно даже ночью: как только город засыпает - просыпаются любители подрифтовать.

Больше всего жалоб поступает от жителей Центрального, Западного, Северного, Восточного и Южного административных округов: они считаются самыми шумными. Чуть лучше ситуация в Зеленограде и Новой Москве, но даже в условно «тихих» районах уровень шума держится в диапазоне 60-70 децибел - верхней границы санитарных норм. Шум - недооцененная угроза: его постоянное воздействие ухудшает самочувствие, приводит к бессоннице, гипертонии и даже глухоте. В зоне особого риска - жители домов, стоящих вдоль автомагистралей.



Гармонизировать звуковой фон и дисциплинировать громких водителей помогут специальные дорожные камеры.

«Комплекс "Эфир", который предназначен для контроля шума транспортных средств на улицах города Москвы, работает по принципу обработки звуковых сигналов, которые проходят на матрицу из 4 микрофонов», - объяснил участник разработки госкомплекса автофиксации Григорий Шухман.

Специалисты Центра организации дорожного движения сообщают - новый комплекс «Эфир» успешно прошел сертификацию.

«Комплекс "Эфир" фотографирует, идентифицирует транспортное средство и фиксирует его уровень шума в децибелах. В дальнейшем предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимых значений и внести изменения в законодательные акты», - сказала главный специалист Дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

После этого комплекс установят на столичных трассах. Но радуют такие нововведения не всех. Мотоциклист Святослав Меладзе с приходом весны планировал красиво войти в новый мотосезон. Однако теперь не уверен - смущают суммы будущих штрафов. А их предлагают установить в пределах от 5 до 30 тысяч рублей, а ведь без шума мотоциклистам зачастую просто не обойтись.

Для сравнения: слишком громкие соседи по дому заплатят за нарушение так называемого закона о тишине максимум 2 000 тысячи рублей. Кроме того, вопросы к технологии фиксации нарушений возникают и у самих разработчиков.

«У нас есть большая проблема, как определить все-таки кто прав: камера или водитель. Водитель никаким образом не может доказать, какой уровень шума был у его машины когда он проезжал под камерой», - сказал специалист Григорий Шухман.

По мнению экспертов, проблему очистки городское пространство от лишнего шума надо решать комплексно: не только устранять источники шума, но и ограждать от него жилые дома. И речь не только о шумозащитных экранах.

Новые камеры планируется устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта. Однако на это понадобится время. Для того чтобы начать штрафовать водителей по данным, полученным от новых автоматических камер, понадобится принятие поправок к федеральному Кодексу об административных правонарушениях. И только после внесения изменений в него определят предельные уровни шума.