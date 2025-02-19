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Дюмин: молодые конструкторы РЭБ удивляют нешаблонными решениями

По словам Алексея Дюмина, молодежь не уступает ведущим конструкторам с большим опытом.
Павел Кутаренко 2025-02-19 18:10:58
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

К работе над средствами РЭБ привлекают молодых специалистов - они предлагают нешаблонные решения, сказал помощник президента Алексей Дюмин корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

«Постоянно нужно искать нестандартные, нешаблонные решения», - подчеркнул Дюмин. 

По его словам, молодежь не уступает ведущим конструкторам и даже иногда удивляет своими идеями людей с большим опытом в области авиации и космоса.

Вся работа ведется в едином комплексе, чтобы избежать бюрократических проволочек и как можно быстрее запустить серийное производство.

Ранее первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил в беседе со «Звездой», что модернизация беспилотников идет у линии боевого соприкосновения. Сделать это позволяют возможности 3D-печати. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#разработки #молодежь #РЭБ #наш эксклюзив #алексей дюмин #конструкторы
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