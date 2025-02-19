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Тела двух туристов нашли после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Из-под лавины их достал спасшийся альпинист.
Гоар Хачатурян 2025-02-19 17:44:02
© Фото: МЧС России

Тела двух пропавших альпинистов были обнаружены под лавиной в Карачаево-Черкесии. Один из команды смог спастись и достал из лавины погибших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Экстренные службы также предупредили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.

Ранее ведомство заявило, что мужчины 25 и 36 лет приехали в Дигорию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025» из Санкт-Петербурга. У туристов с собой не было средств оперативной связи. Занятия по ледолазанию не являются туристическим маршрутом - потерявшиеся не регистрировались в МЧС России.

В горах Северной Осетии сохраняются сильный снегопад и минимальная видимость. Действует штормовое предупреждение о лавинной опасности.

Из-за непогоды поиски туристов временно приостанавливались.

#в стране и мире #Карачаево-Черкесия #МЧС России #лавина #сход лавины #альпинисты
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