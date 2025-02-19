Тела двух туристов нашли после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Тела двух пропавших альпинистов были обнаружены под лавиной в Карачаево-Черкесии. Один из команды смог спастись и достал из лавины погибших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Экстренные службы также предупредили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.

Ранее ведомство заявило, что мужчины 25 и 36 лет приехали в Дигорию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025» из Санкт-Петербурга. У туристов с собой не было средств оперативной связи. Занятия по ледолазанию не являются туристическим маршрутом - потерявшиеся не регистрировались в МЧС России.

В горах Северной Осетии сохраняются сильный снегопад и минимальная видимость. Действует штормовое предупреждение о лавинной опасности.

Из-за непогоды поиски туристов временно приостанавливались.