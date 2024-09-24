В США заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

Соединенные Штаты готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.

«Новый ДСНВ является важным, (с ним - Прим.ред.) обе (страны) в большей безопасности. Он сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем», - цитирует ТАСС заявление.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ. В Вашингтоне отметили, что это может произойти, «если Россия вернется к соблюдению своих обязательств».

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2023 года заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российский лидер подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсенал не только в Соединенных Штатах, но и других ядерных держав Североатлантического альянса - Великобритании и Франции.