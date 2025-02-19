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Путин: атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия

В понедельник, 17 февраля, ВСУ атаковали дронами объект КТК в Краснодарском крае, его восстановление займет много времени.
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 17:15:57
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Атака беспилотников ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, заявил президент России Владимир Путин.

«Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. Высокоточные данные космической разведки по объектам поражения Украина получает только от своих западных союзников», - сказал российский лидер журналистам.

Президент добавил, что ему не хочется верить в то, что атака была совершена в результате совместной работы с европейскими странами.

#в стране и мире #Краснодарский край #ВСУ #Владимир Путин #атака #КТК
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