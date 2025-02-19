Путин: атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия

Атака беспилотников ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, заявил президент России Владимир Путин.

«Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. Высокоточные данные космической разведки по объектам поражения Украина получает только от своих западных союзников», - сказал российский лидер журналистам.

Президент добавил, что ему не хочется верить в то, что атака была совершена в результате совместной работы с европейскими странами.