Новак: атака ВСУ на КТК была направлена против иностранных акционеров

Работа по восстановлению объекта КТК после атаки беспилотников ВСУ в понедельник, 17 февраля, займет много времени, по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» ударили семь дронов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, фактически атака ВСУ была направлена против иностранных акционеров «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), речь идет об американских и европейских компаниях в том числе. В ответ на это президент России Владимир Путин призвал акционеров поставлять оборудование для починки НПС, несмотря на санкции.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть несмотря на все санкции организуют поставку необходимого оборудования - сами себе же делают», - отметил президент.

Речь идет о станции «Кропоткинская», расположенной в Краснодарском крае. Отмечается, что разлива нефти по итогам удара украинских боевиков не произошло.

Напомним, утром 17 февраля краснодарские власти также сообщали о массированной атаке дронов ВСУ.