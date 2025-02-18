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Новак: атака ВСУ на КТК была направлена против иностранных акционеров

В понедельник, 17 февраля, ВСУ ударили беспилотниками по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», речь идет об атаке семи БПЛА противника.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 19:31:32
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Работа по восстановлению объекта КТК после атаки беспилотников ВСУ в понедельник, 17 февраля, займет много времени, по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» ударили семь дронов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, фактически атака ВСУ была направлена против иностранных акционеров «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), речь идет об американских и европейских компаниях в том числе. В ответ на это президент России Владимир Путин призвал акционеров поставлять оборудование для починки НПС, несмотря на санкции.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть несмотря на все санкции организуют поставку необходимого оборудования - сами себе же делают», - отметил президент.

Речь идет о станции «Кропоткинская», расположенной в Краснодарском крае. Отмечается, что разлива нефти по итогам удара украинских боевиков не произошло.

Напомним, утром 17 февраля краснодарские власти также сообщали о массированной атаке дронов ВСУ.

#Краснодарский край #Владимир Путин #Александр Новак #КТК #атака дронов всу
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