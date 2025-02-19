В Госдуме разъяснили важность нового сервиса для проверки сим-карт

Возможность проверить количество оформленных на одного пользователя сим-карт направлена на борьбу с мошенничеством, в том числе с гражданами Украины, которые таким образом совершали мошеннические действия, прокомментировал новую меру зампред Комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев.

По его словам, ранее аферисты могли подключать по несколько тысяч сим-карт.

«Сим-карта может оформлена быть на человека, а он не знает об этом. От его имени входят в аккаунты, воруют аккаунты, указывают новый телефон, что у него изменился, просят изменить пароль и завладевают аккаунтом», - раскрыл мошенническую схему депутат.

По его словам, теперь же пользователь сможет сразу обратиться в телефонную компанию, если обнаружит, что на него оформлена сим-карта, о которой ему не было известно.

С 1 апреля россияне смогут проверить количество заключенных договоров с операторами связи с помощью сервиса «Госуслуги». О нововведении сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о подготовке правительством РФ масштабного пакета поправок к законам, направленных на борьбу с телефонными мошенниками. Одна из инициатив также предполагает возможность установки через «Госуслуги» запрета на оформление сим-карт без личного присутствия.