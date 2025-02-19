В академии им. Кирова участникам СВО вручили документы профобразования

Военнослужащие-участники СВО получили документы об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония вручения состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

К военнослужащим обратился начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников.

«Каждый из вас для нас является героем, человеком, который с честью выполняет свой воинский долг. При этом вы проявили и мужество, и самоотверженность, и героизм, чувствовали всегда и плечо товарища, помогали друг другу. Это очень важные человеческие качества, которые должны культивироваться не только среди военных, но и среди нашего подрастающего поколения», - подчеркнул Муравлянников.