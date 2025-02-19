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В академии им. Кирова участникам СВО вручили документы профобразования

Восемнадцать выпускников курсов дополнительного профобразования получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».
2025-02-19 06:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие-участники СВО получили документы об окончании курса дополнительного профобразования. Церемония вручения состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

К военнослужащим обратился начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников.

«Каждый из вас для нас является героем, человеком, который с честью выполняет свой воинский долг. При этом вы проявили и мужество, и самоотверженность, и героизм, чувствовали всегда и плечо товарища, помогали друг другу. Это очень важные человеческие качества, которые должны культивироваться не только среди военных, но и среди нашего подрастающего поколения», - подчеркнул Муравлянников.

Помимо документов об образовании, некоторые бойцы были удостоены госнаград, в числе которых орден «Мужества», знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», а также медали Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

Некоторые бойцы вместе с наградами получили очередные воинские звания.

Военнослужащих поздравили воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Министерства Обороны РФ, которые подготовили музыкальную программу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #награждение #муравлянников #профобразование
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