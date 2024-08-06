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Путин поручил рассмотреть идею привлечь бойцов СВО к воспитанию детей

Также участников спецоперации можно привлечь к воспитательной работе с молодежью.
Андрей Аркадьев 2024-08-06 11:35:53
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть идею привлечения бойцов спецоперации на Украине к воспитанию детей и молодежи.

Соответствующее поручение по итогам совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего в мае, опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится о необходимости развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» по всей стране. Предполагается выделение на данные цели дополнительных ассигнований из бюджета.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из их числа.

Как заявил президент, участники СВО должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении. Проект реализуют на базе мастерской «Сенеж» и Высшей школы госуправления РАНХиГС.

#в стране и мире #Путин #СВО
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