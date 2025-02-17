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Мантуров: «Панцирь» в ближайшее время оснастят лазерным комплексом

На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби Россию представляют более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Надежда Котормус 2025-02-17 16:45:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом, заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

«Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время», - сказал он на полях выставки IDEX-2025.

В столице ОАЭ Абу-Даби сегодня открылась крупнейшая международная выставка оборонной промышленности IDEX-2025, где ведущие мировые компании демонстрируют новейшие разработки в сфере вооружений и военной техники. Российская экспозиция традиционно привлекает внимание зарубежных заказчиков, представляя модернизированные и перспективные системы.

Мантуров отметил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» прошел очередную модернизацию, адаптированную под современные угрозы. Например, он получил мини-зенитные управляемые ракеты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

«Комплекс проходит постоянную модернизацию и под мини-зенитные управляемые ракеты. С учетом борьбы с воздушными целями. В первую очередь это борьба с дронами», - подчеркнул Мантуров.

Также среди экспонатов, которые представила Россия, основной боевой танк Т-90МС в обновленном облике с учетом опыта современных боевых действий и барражирующий боеприпас «Ланцет-Э». Всего в российской экспозиции участвуют более 40 предприятий военно-промышленного комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вооружения #оаэ #Абу-Даби #денис мантуров #IDEX-2025
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