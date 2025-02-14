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Россиян предупредили об опасности вируса PDF-файлов в чатах WhatsApp

Вирус автоматически устанавливается на устройство, для этого не нужно, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам.
Дарина Криц 2025-02-14 19:11:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Система безопасности известного мессенджера WhatsApp дала сбой - теперь стороннее программное обеспечение может проникать на устройства пользователей без их участия.

Проблему нашли в системе безопасности приложения. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты», - пояснили в ведомстве.

Чтобы вирус активизировался на устройстве, не требовалось открывать файл или переходить по ссылкам.

При этом в Минцифры России отметили, что над миллионами людей нависла угроза, поскольку выявленная у WhatsApp ошибка - не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности.

В январе МВД предупреждало об опасном «мамонте» в Telegram. Злоумышленники маскируют вирус под apk-файл, а затем направляют его жертве.

#в стране и мире #Вирус #МВД РФ #WhatsApp #Минцифры РФ #вредоносное ПО
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