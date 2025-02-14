Экипаж Ка-52М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М армейской авиации ВКС России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Нанося удар по врагу, они применили авиационные ракеты.

Затем экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки для того, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.

МО РФ отметило, что уничтожение всех целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ ракетами сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Летчики действовали, выполняя боевую задачу по поддержке сухопутных войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.