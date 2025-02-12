Евкуров проверил подготовку младших офицеров перед отправкой в зону СВО

Заместитель министра обороны России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров в Свердловской области проверил подготовку младших офицеров перед отправкой в зону спецоперации. Кадры посещения полигона, где проходят сборы с младшими офицерами соединений и воинских частей Центрального военного округа, публикует Министерство обороны РФ.

Программа подготовки учитывает передовой боевой опыт, полученный в ходе СВО, и включает обучение ключевым навыкам, необходимым для выполнения боевых задач.

Молодые офицеры совершенствуют свои умения в тактической, огневой, разведывательной и топографической подготовке, отрабатывают действия в городских условиях, на пересеченной местности, а также применение бронетехники и беспилотников. Кроме того, внимание уделяется тактической медицине, ведению радиационной, химической и биологической разведки.

Занятия проходят под руководством руководством офицеров с боевым опытом и с учетом специфики проведения спецоперации. Всего в сборах участвуют более 2000 лейтенантов. После завершения курса они отправятся в зону СВО для выполнения задач в составе своих подразделений.

Ранее Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко. Замминистра обороны передал военнослужащим благодарность от имени министра обороны России Андрея Белоусова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.